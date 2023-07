Salario minimo: Calenda, 'Meloni chiude senza uno straccio di idea alternativa, grave'**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "È grave che Giorgia Meloni chiuda a ogni confronto sul salario minimo semplicemente sopprimendo la norma proposta. È gravissimo che lo faccia senza aver presentato uno straccio di idea alternativa su come risolvere il problema del lavoro povero. È assurdo che ciò avvenga mentre in tutta Europa il salario minimo viene alzato per contrastare gli effetti dell’inflazione sulle famiglie più povere (17% nel 2022 in Italia)". Così Carlo Calenda su twitter.