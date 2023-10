Salario minimo: Calenda, 'spero accordo maggioranza-opposizione, sarebbe bella pagina'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Continuo a pensare e sperare che sia possibile raggiungere un accordo tra maggioranza e opposizione sui salari. Un accordo che contenga il salario minimo ma anche gli incentivi ai rinnovi dei contratti e il rafforzamento della contrattazione decentrata". Così Carlo Calenda su twitter 'taggando' Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte.

"Sarebbe una bella prova per tutti i cittadini – e in particolare quelli che non vanno più a votare – che, su alcuni diritti fondamentali, le barriere ideologiche possono cadere in vista di un superiore interesse nazionale. La politica tutta ne uscirebbe più forte".