Salario minimo: Cappato, 'per evitare trappola, raccogliere firme autenticate'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Per evitare la solita trappolina delle firme di Topo Gigio e soci, sarebbe sufficiente raccogliere sul salario minimo firme autenticate su una legge di iniziativa popolare, strumento previsto dalla Costituzione (a parole spesso omaggiata come la più bella del mondo)". Lo scrive su X Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e candidato alle suppletive di Monza per il Senato.