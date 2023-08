Salario minimo: Castellone (M5s), 'è un diritto non una concessione, firmate petizione'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - “Non ci sono divani pieni di ‘fannulloni’ ma città piene di richieste di aiuto. Aiuto che non può prescindere dal garantire un lavoro e un salario dignitosi. Aiuto che non è una gentile concessione, ma un diritto, da Nord a Sud. E i ...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Non ci sono divani pieni di ‘fannulloni’ ma città piene di richieste di aiuto. Aiuto che non può prescindere dal garantire un lavoro e un salario dignitosi. Aiuto che non è una gentile concessione, ma un diritto, da Nord a Sud. E i diritti non vanno in vacanza. Non è più possibile rimandare una discussione seria e strutturata sul salario minimo. Occorre farlo subito. Firmate la petizione". Lo dichiara in una nota Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.