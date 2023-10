Salario minimo: Cattaneo (Fi), 'estendere contrattazione collettiva è la soluzione'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "In questo Paese non c'è qualcuno che vuole tenere i salari bassi e qualcun altro che li voglia alzare. Noi di centrodestra li vogliamo alzare tanto quanto i colleghi dell'opposizione, ci dividiamo sul come farlo. Senza dubbio, il punto di forza dell&...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "In questo Paese non c'è qualcuno che vuole tenere i salari bassi e qualcun altro che li voglia alzare. Noi di centrodestra li vogliamo alzare tanto quanto i colleghi dell'opposizione, ci dividiamo sul come farlo. Senza dubbio, il punto di forza dell’Italia è la presenza di una vasta contrattazione collettiva e coloro che sono coperti da questa, godono di una forte protezione. Ma come possiamo tutelare quei lavoratori che non ne beneficiano? La soluzione è includerli nella contrattazione collettiva, proprio come stiamo proponendo noi". Lo ha detto il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a SkyTg Economia.

"Parliamo – ha spiegato – delle false Partite Iva, di abusi legati agli stage e di un sistema cooperativo distorto. Sebbene alcune cooperative svolgano un lavoro eccellente, altre, nei servizi che offrono, sfruttano i dipendenti, facendo passare qualcuno come imprenditore cooperativo quando in realtà è un dipendente sottopagato. In qualità di ex sindaco, sono ben consapevole di queste problematiche. Dobbiamo affrontarle una per una e assicurare che questi lavoratori siano inclusi nella contrattazione collettiva". "Il nostro timore è che se stabilissimo un salario minimo inferiore a quello dei contratti collettivi, alcuni potrebbero essere tentati di uscire dalla contrattazione collettiva e aderire al salario minimo. Ciò metterebbe a rischio il 95% dei lavoratori che attualmente godono di un contratto, esponendoli al rischio di percepire, in futuro, un salario inferiore rispetto a quello attuale. Questo è qualcosa che non possiamo permettersi di ignorare", ha concluso Cattaneo.