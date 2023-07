Salario minimo: Cattaneo (Fi), 'no a pdl opposizioni, sì a contrattazione collettiva'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo aumentare i salari degli italiani. L’introduzione del salario minimo, invece che tutelare tutti i lavoratori italiani, potrebbe però portare a una diminuzione dei salari, in quanto imprese o settori in difficoltà potrebbero decider...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Tutti vogliamo aumentare i salari degli italiani. L’introduzione del salario minimo, invece che tutelare tutti i lavoratori italiani, potrebbe però portare a una diminuzione dei salari, in quanto imprese o settori in difficoltà potrebbero decidere di uscire dalla contrattazione collettiva e rivedere al ribasso i salari pagati ai propri lavoratori, usando appunto come nuovo riferimento proprio la paga minima stabilita a livello nazionale. Noi diciamo 'no' quindi a questa misura, mentre diciamo 'sì' al rafforzamento ulteriore della contrattazione collettiva, che va estesa a tutti i settori economici e categorie di lavoratori come proposto ieri da Forza Italia e in un’occasione di una conferenza stampa sul tema". Lo ha detto intervenendo a Omnibus su La7 Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito.