Salario minimo: Conte, 'da Meloni nessuna sensibilità su tema così urgente'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "La presidente Meloni non ha dimostrato nessuna sensibilità per il tema del salario minimo, ha una visione completamente diversa sul punto e a noi sembra un atteggiamento totalmente sbagliato rispetto a un problema sociale così urgente". Così Giuseppe Conte in commissione Lavoro alla Camera. "Ci sembra che Meloni non colga che qui in gioco c'è un problema di dignità di lavoratori e lavoratrici".