Salario minimo, Conte: lo volete "ricco"solo per i parlamentari

Roma, 3 ago. (askanews) – “Oggi siamo qui per ricordarvi che mentre aumentano i mutui, la benzina, il prezzo del carrello della spesa, ci sono persone che lavorano da mattina a sera per 3-4-5 euro lordi l’ora”: lo ha detto nell’aula della Camera il presidente del M5s Giuseppe Conte, rivolgendosi alla maggioranza durante l’esame della questione sospensiva della proposta di legge sul salario minimo.

“Non avevo capito il significato dell’espressione salario ‘ricco’” che secondo la maggioranza sarebbe meglio del salario minimo. “Poi ce lo avete chiarito: oggi sul salario minimo rimandate a dopo l’estate sperando che gli italiani se ne dimentichino ma il salario ricco è invece quello che avete riservato a parlamentari ed ex parlamentari, è un pacchetto non ricco ma riccchissimo, perché in piena estate sono stati ripristinati i vitalizi al Senato e un odg di ieri apre la strada a un possibile aumento degli stipendio dei deputati”.

“Quindi voi non volete il salario minimo per i cittadini in difficoltà, sottopagati, ma dite sì agli stipendi massimi per i politici. E’ così che interpetate il mandato che vi hanno conferito gli elettori?”, ha attaccato Conte.