Salario minimo, Conte: Meloni dice sì al dialogo poi parla di slogan

Roma, 27 lug. (askanews) – Giuseppe Conte crede poco alla volontà di dialogo della maggioranza sul salario minimo. Parlando con i giornalisti nella sede M5s, l’ex premier ha detto:

“Meloni da un lato vuole dialogare, dall’altro ha detto che questa proposta di legge è uno slogan. Per noi non lo è, è una misura che vuole restituire dignità a lavoratori e lavoratrici sottopagati”.

“L’altra questione e critica che ci viene sollevata – ha aggiunto Conte – è perché non l’abbiamo fatta quando eravamo al governo. Al governo servono i numeri: siamo riusciti a far approvare il reddito di cittadinanza, il superbonus e il decreto dignità, tutte cose che hanno smantellato; nel Conte 1 e 2 abbiamo sempre avuto proposte di legge in questo senso. È la nostra proposta di legge ma il fatto nuovo è che finalmente c’è stata la convergenza anche delle altre forze dell’opposizione”.