Salario minimo: Conte, 'Meloni lo affossa ma non ci rassegnamo'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni affossa il salario minimo con la complicità del Cnel di Brunetta, voltano le spalle a quasi 4 milioni di lavoratori e lavoratrici sottopagati. Eppure noi non ci rassegnamo: domenica saremo in piazza per il 'firma day', per raccogliere ...