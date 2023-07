Salario minimo: Conte, 'nessuna controproposta governo, continuiamo nostra battaglia in aula'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono intervenuto in commissione Lavoro sperando nella resipiscienza della maggioranza, che si ravvedesse e invece c'è un atteggiamento di chiusura totale. L'unica cosa che hanno saputo presentare in quattro mesi di lavoro, durante i quali noi abbiam...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Sono intervenuto in commissione Lavoro sperando nella resipiscienza della maggioranza, che si ravvedesse e invece c'è un atteggiamento di chiusura totale. L'unica cosa che hanno saputo presentare in quattro mesi di lavoro, durante i quali noi abbiamo presentato la nostra proposta di salario minimo legale, è un loro emendamento completamente soppressivo della nostra proposta. Non c'è nessuna controproposta da parte di questo governo che a parole riconosce che c'è un problema per lavoratori che prendono buste paga da fame. Questo che cosa significa? La presidente Meloni non si assume la responsabilità di portare rispetto e restituire dignità a tre milioni e 650mila lavoratrici e lavoratori". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ai giornalisti di fronte a piazza Montecitorio parlando del salario minimo.

Sulla raccolta di firma proposta da Elly Schlein, Conte risponde: "Noi facciamo la nostra battaglia in commissione, andremo in aula e continuiamo là la nostra battaglia e se non sarà sufficiente parleremo al Paese intero".