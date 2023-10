Salario minimo: Conte, 'oggi maggioranza lo appalta alla magistratura'**

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – "Io oggi ho lanciato un messaggio alla maggioranza: voi oggi, con tutto questo entusiasmo, tutti tronfi di voler riuscire ad affossare questa proposta di legge, fate attenzione perché già oggi ci sono varie sentenze di giudici che stanno affermando il diritto del singolo lavoratore a ottenere il giusto salario, giudicando dei lavori sottopagati non in linea con il diritto costituzionale. Poi non ci lamentiamo che la politica viene scavalcata dalla magistratura perché poi è sempre il solito pianto sulla magistratura che invade gli spazi della politica. Oggi questa maggioranza, con questa votazione e realizzando il delitto perfetto, ha appaltato alla magistratura quello che già la magistratura ha iniziato a fare, e la politica non ci fa una bella figura. Pensano di aver risolto il problema ma il problema se lo ritrovano i n faccia". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando del salario minimo con gli studenti che protestano contro il caroaffitti, in presidio con le loro tende in piazza Montecitorio.