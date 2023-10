Salario minimo: Conte, 'questo governo ha deciso di voltare spalle a italiani'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Dovremmo guardare in faccia la realtà e mettere da parte bandiere e dire con forza tutti insieme che l'Italia non può rimanere tra gli unici 5 Paesi su 27 in Europa che non hanno il salario minimo. Questo non sta accadendo perché il governo...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Dovremmo guardare in faccia la realtà e mettere da parte bandiere e dire con forza tutti insieme che l'Italia non può rimanere tra gli unici 5 Paesi su 27 in Europa che non hanno il salario minimo. Questo non sta accadendo perché il governo ha deciso di voltare le spalle agli italaini e di illuderli con la prossima manovra, come ha fatto la presidente Meloni dicendo che regalerà 100 euro in più in busta paga ai lavoratori quando invece di tratta di confermare quello che già prendono oggi". Così Giuseppe Conte in Aula alla Camera sul salario minimo.