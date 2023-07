Salario minimo: Conte, 'stipendi più alti per 24% lavoratrici, Meloni lo sa?**

**Salario minimo: Conte, 'stipendi più alti per 24% lavoratrici, ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "La presidente Meloni è il primo presidente, come vuole essere definita, donna. Ma lo vogliamo dire che se noi avessimo da domani mattina un salario minimo 9 euro circa il 24% delle lavoratrici vedrebbe crescere il proprio salario? Di cosa ci vantiamo? Di avere il primo presidente del Consiglio donna che si rifiuta di prendere in considerazione" una misura a favore delle altre donne? Così Giuseppe Conte in commissione Lavoro alla Camera.