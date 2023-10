Salario minimo: Conte, 'stop a gioco rimpallo governo-Cnel, presa in giro su misura civiltà'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo una misura di civiltà da introdurre, un obiettivo politico importante per 3,6 mln lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga da fame, è incivile. Il governo non può prenderci in giro giocando di rimpallo con un Cnel che ha scritto u...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo una misura di civiltà da introdurre, un obiettivo politico importante per 3,6 mln lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga da fame, è incivile. Il governo non può prenderci in giro giocando di rimpallo con un Cnel che ha scritto una relazione assolutamente inadeguata" sul salario minimo. Lo dice il leader del M5S nel corso di un punto stampa a Foggia, spiegando che domani tutto il Movimento sarà "mobilitato per il 'firma day'", un'iniziativa finalizzata "a introdurre questa legge: lo dice anche la Cassazione".