Salario minimo: Corrado (Pd), 'rischi sociali in arrivo ma il governo balbetta e scappa'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Mentre il governo Meloni balbetta e scappa, voltando le spalle a tre milioni e mezzo di italiani, per le strade, in mezzo alle persone, registriamo tantissime adesioni per una proposta di buon senso e di civiltà, sostenuta da tutte le opposizioni, sul salario ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Mentre il governo Meloni balbetta e scappa, voltando le spalle a tre milioni e mezzo di italiani, per le strade, in mezzo alle persone, registriamo tantissime adesioni per una proposta di buon senso e di civiltà, sostenuta da tutte le opposizioni, sul salario minimo. Ascoltiamo e raccogliamo testimonianze agghiaccianti, di persone costrette a rinunciare a cure mediche e prossime alla disperazione, di lavoratrici e lavoratori sotto-pagati e spesso ricattati. Davvero il governo non vede arrivare questa emergenza sociale? Chi lavora non può e non deve essere povero. Basta sfruttamento". Lo scrive in una nota Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030 nella segreteria Pd.