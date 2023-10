Salario minimo: De Cristofaro (Avs), 'dopo sentenza governo non può far finta di nulla'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "La recente sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che bisogna garantire un ‘salario minimo costituzionale’ e che può essere fissato dal giudice in modo che sia proporzionato e sufficiente a garantire gli standard minimi di legge. Dopo questa storica sentenza, il governo non può far finta di niente. Domani al question time del Senato Alleanza Verdi e Sinistra chiederà alla ministra del Lavoro Calderone se non ritenga opportuno e urgente adoperarsi per agevolare e sostenere la pronta calendarizzazione e l’approvazione del disegno di legge sul salario minimo". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.