Salario minimo, Del Conte: numero verso basso, in contratti di più

Milano, 11 dic. (askanews) – “Dobbiamo puntare a far crescere i salari nel loro complesso e a far crescere la qualità del lavoro: il salario minimo fissa arbitrariamente un numero che però è un numero verso il basso, non verso l’altro”. Lo ha sottolineato Maurizio Del Conte, docente dell’università Bocconi, a margine dell’evento di Confcooperative Lavoro e Servizi al Pirellone. “Dietro un contratto c’è molto di più: c’è welfare, tutela e diritti dei lavoratori. E c’è soprattutto, per quanto riguarda gli appalti, una serie di garanzie che il semplice numerino del costo orario non possono dare”, ha detto.

La stazioni appaltanti, ha ricordato Del Conte, “in base al nuovo codice dei contratti devono considerare il contratto che è più pertinente al settore coinvolto dall’appalto e quello firmato dalle organizzazioni più rappresentative che più sanno dialogare per trovare un punto di equilibrio”.