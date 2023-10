Salario minimo: Della Vedova (+E), 'se a Meloni basta Cnel, Parlamento umiliato'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Come previsto, il Cnel ha votato, a maggioranza, un documento contrario al salario minimo. Si sapeva che sarebbe finita così. Abbiamo contestato a suo tempo Meloni per la decisione di sottrarre al fisiologico iter parlamentare la proposta di legge delle oppos...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Come previsto, il Cnel ha votato, a maggioranza, un documento contrario al salario minimo. Si sapeva che sarebbe finita così. Abbiamo contestato a suo tempo Meloni per la decisione di sottrarre al fisiologico iter parlamentare la proposta di legge delle opposizioni, che era già in aula, per passare in modo del tutto irrituale la parola al Cnel. Chiusa questa parentesi, Meloni e la maggioranza tornino a confrontarsi in Parlamento, dove si potrà discutere e migliorare il testo presentato, facendo tesoro di tutte le analisi giunte nel frattempo compresa quella autorevole del Cnel". Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Capiremo se Meloni e la maggioranza hanno una loro visione sul tema o se, nell’incapacità di averne una, si nasconderanno semplicemente dietro il no scontato del Cnel perché non hanno la forza politica di pronunciarsi. Ma se così fosse sarebbe un’altra pagina di umiliazione del Parlamento insieme al continuo ricorso ai decreti e alla fiducia", conclude Della Vedova.