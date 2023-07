Salario minimo: Faraone (Iv), 'da Musumeci grandissima corbelleria'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Vorrei dire al ministro Nello Musumeci che scambiare la richiesta di un salario giustamente commisurato al lavoro svolto, con l’assistenzialismo, è una grandissima corbelleria". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Italia Viva, a proposito delle dichiarazioni del ministro per la Protezione civile sul salario minimo. "L’assistenzialismo è la pretesa di percepire un reddito dallo Stato senza fare un tubo, altra cosa è la legittima richiesta di non essere pagato sotto la soglia di decenza quando ti spacchi la schiena per un lavoro che genera un profitto", continua l'esponente del terzo polo.

"Si può ritenere che non sia il salario minimo per legge lo strumento più efficace per ottenere il risultato, si può discutere sulla soglia, ma la necessità di arginare il fenomeno del lavoro sottopagato è reale", conclude Faraone.