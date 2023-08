Salario minimo: fonti Pd, 'qual è strategia Meloni? Cerca incidente per far saltare incontro?**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Qual è la strategia di Meloni, convocare l'incontro e poi cercare l'incidente per farlo saltare?". E' quanto fanno sapere fonti dem sull'incontro per discutere della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo convocato da G...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Qual è la strategia di Meloni, convocare l'incontro e poi cercare l'incidente per farlo saltare?". E' quanto fanno sapere fonti dem sull'incontro per discutere della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo convocato da Giorgia Meloni per venerdì 11 agosto.