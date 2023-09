Salario minimo: Foti (Fdi) a Silvestri, 'trionfalismo dell'inesistente'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi in capigruppo non c’era né palla, né tribuna e neppure Silvestri, che infatti era assente. La data per la calendarizzazione della proposta sul salario minimo è stata indicata il 17 ottobre dal presidente della Camera, Fontana, nel pro...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Oggi in capigruppo non c’era né palla, né tribuna e neppure Silvestri, che infatti era assente. La data per la calendarizzazione della proposta sul salario minimo è stata indicata il 17 ottobre dal presidente della Camera, Fontana, nel programma d’aula. Nessuna polemica, nessuno si è opposto, né poteva farlo, visto che il rinvio richiesto per l’esame della proposta è in scadenza. Siamo di fronte al trionfalismo dell’inesistente". Lo afferma in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in risposta al capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri.