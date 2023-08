Salario minimo: Foti (Fdi), 'perché M5S e Pd non hanno fatto legge?'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "La partita del salario minimo è diventata un problema urgente dal 4 luglio 2023 ovvero quando, dopo 240 giorni di discussione, le opposizioni si sono finalmente trovate d'accordo su un'unica proposta, mentre prima ogni partito aveva presentato la sua. Poi vorrei segnalare che il lavoro povero c'era pure prima che il centrodestra andasse al governo. A Palazzo Chigi prima di noi ci sono stati i Cinquestelle per quattro anni e il Pd per due anni e mezzo. Perché allora non hanno fatto quella legge che per loro adesso è tanto importante? Evidentemente tenevano più al posto ricco, cioè alla loro poltrona. Ma ora, con quei precedenti, non possono permettersi di dare voti". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista al Quotidiano Nazionale.