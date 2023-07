Salario minimo: Foti, 'Fdi prudente, 'sì a salario dignitoso'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La posizione di Fratelli d’Italia sul salario minimo è di assoluta prudenza. Come ha fatto notare il presidente Meloni, il nostro obiettivo è quello di tutelare i diritti dei lavoratori e una misura di questo tipo potrebbe diventare un parametro sostitutivo anziché aggiuntivo per le tutele di chi lavora che diverrebbe facile preda di grandi concentrazioni economiche. Convengo col segretario Sbarra che più che chiamarlo salario minimo dovrebbe essere un salario dignitoso, soprattutto in un contesto come quello italiano caratterizzato da una elevata copertura della contrattazione collettiva e da un elevato tasso di lavoro irregolare”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, intervenuto oggi all’incontro organizzato a Bologna dalla Cisl a cui hanno partecipato il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra e i parlamentari Maria Cecilia Guerra (Pd) e Marco Lombardo (Azione).