Salario minimo: Foti, 'se legge unica via perché opposizioni non l'hanno fatta prima?'

Salario minimo: Foti, 'se legge unica via perché opposizioni non ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Ci vuole ben più di una faccia di bronzo per dire, come fa la variopinta opposizione, che la maggioranza affossa le loro proposte. Così essa ha fatto, a secondo delle alleanze, ma con i 5stelle costantemente presenti, nella passata legislatura. E per di più senza mai fornire alcuna motivazione. Abbiamo chiesto di esaminare la proposta dell’opposizione a settembre, ma ci è stato risposto di no, anche se la legge che la sinistra vorrebbe avrebbe efficacia dal 15 novembre 2024". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"E poi, se la legge è l’unica strada per avere un salario minimo, perché Schlein e Conte non l’hanno approvata quando erano al governo? Perché non spiegano le ragioni tecniche e politiche per cui lo stesso obiettivo non si può raggiungere con la contrattazione collettiva? O quello della legge sul salario minimo e’ un tentativo del duo giallo-rosso per affidare a Landini e alla Cgil il monopolio della contrattazione con una legge sulla rappresentanza sindacale fatta su misura?", conclude il presidente dei deputati di FdI.