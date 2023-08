Salario minimo: Fratoianni, 'continueremo a far pressione su maggioranza sorda e priva di risposte'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Del salario minimo hanno bisogno oltre tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Di stipendi che aumentano invece di calare ne hanno bisogno la maggioranza delle lavoratrici e lavoratori italiani. Per questo continuiamo a batterci per la nostra propost...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Del salario minimo hanno bisogno oltre tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Di stipendi che aumentano invece di calare ne hanno bisogno la maggioranza delle lavoratrici e lavoratori italiani. Per questo continuiamo a batterci per la nostra proposta, per questo raccoglieremo le firma nel Paese, per questo continueremo a far pressione sulla maggioranza che continua a essere sorda e priva di risposte". Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, lancia sui social la petizione per il salario minimo che si potrà firmare sulla piattaforma salariominimosubito.it.