Salario minimo: Fratoianni, 'destra fugge da problemi da risolvere, ora hanno arma Brunetta'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Prima hanno rinviato l’esame della legge sul salario minimo di alcuni mesi, poi hanno convocato le opposizioni a metà agosto, poi si sono inventati l’arma Brunetta di distrazione di massa, ora sperano di rinviare ancora. Ma davvero pensano di avere di fronte qualcuno che non ha capito che questa destra fugge ogni qualvolta c’è da risolvere un problema del Paese?". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo il voto del Cnel e i possibili sviluppi parlamentari della proposta di legge sul salario minimo.

"Pensano davvero che non abbiamo capito che non vogliono dare una risposta a quattro milioni di persone che pur lavorando sono in povertà? Non glielo permetteremo", conclude Fratoianni.