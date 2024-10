Salario minimo: Fratoianni, 'destra sociale a chiacchiera nega salario minimo'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Per l’ennesima volta il governo e la maggioranza di destra che la segue come un’intendenza siamo all’ennesimo atto di una brutta commedia, e respingono un proposta tanto semplice come quella del salario minimo, avanzata dalle opposizioni da tempo. U...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Per l’ennesima volta il governo e la maggioranza di destra che la segue come un’intendenza siamo all’ennesimo atto di una brutta commedia, e respingono un proposta tanto semplice come quella del salario minimo, avanzata dalle opposizioni da tempo. Una proposta che ha un semplice obiettivo : costruire una protezione sociale contro una diseguaglianza che ormai raggiunge livelli di disperazione in tanti settori del nostro Paese. Anche per chi ha la fortuna di avere un lavoro il rischio povertà è dietro l’angolo: lavorare ed essere poveri, due parole che non dovrebbero stare insieme". Così Nicola Fratoianni di Avs in aula a Montecitorio.

"Questa maggioranza è allergica alle regole, o almeno – prosegue l’esponente rossoverde – per essere più precisi ad alcune regole: è allergica a tutte le regole per tutelare chi è più debole. Questa è la destra sociale a chiacchiere, che quando si occupa delle cose concrete torna ad essere la destra delle elite e dei privilegi. Una destra prontissima a mandare in galera gli operai che occupano un strada per difendere il proprio posto di lavoro. Su questo siete bravissimi". "Ebbene noi abbiamo un’altra idea e continueremo – conclude Fratoianni – a praticarla, in questa Aula e nelle piazze. Di questo statene certi".