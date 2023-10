Salario minimo: Fratoianni, 'maggioranza scappa, ha paura di suoi elettori'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Voi avete paura non dell'opposizione ma degli elettori, dei vostri elettori" che sono favorevoli al salario minimo. "Sarebbe bene che voi diceste la verità: dire che non avete un'idea, non avete una proposta" sul lavoro. Così N...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Voi avete paura non dell'opposizione ma degli elettori, dei vostri elettori" che sono favorevoli al salario minimo. "Sarebbe bene che voi diceste la verità: dire che non avete un'idea, non avete una proposta" sul lavoro. Così Nicola Fratoianni in aula alla Camera dopo la richiesta di rinvio in commissione del salario minimo da parte della maggioranza.

"Noi continueremo a batterci. In Italia c'è una gigantesca questione salariale che non riguarda solo i lavoratori poveri e il salario minimo serva proprio a questo, a spingere avanti il livello salariale generale. Servono risposte per cambiare in meglio le condizioni del Paese. Voi invece scappate".