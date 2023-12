Salario minimo: Fratoianni volta spalle in aula, 'come destra volta spalle a lavoratori'**

**Salario minimo: Fratoianni volta spalle in aula, 'come destra volta sp...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "La legge che voi oggi affossate è una legge che punta dritto al cuore del problema: in questo Paese i salari sono generalmente troppo bassi. E allora con questa proposta di legge le opposizioni avevano un obiettivo semplice: intervenire sull'emergenza del lavoro povero e con quello strumento spingere la contrattazione collettiva" ad alzare i salari. Così Nicola Fratoianni nella dichiarazioni di voto alla Camera.

"Voi state dicendo agli italiani che chi lavora con salari troppo bassi deve continuare a farlo e che della condizione materiale dei cittadini ai voi non frega niente". Per questo "ieri abbiamo ritirato le firme perchè non vogliamo essere associati a questo scempio. Voi con questa scelta avete voltato le spalle al paese reale. Noi oggi di fronte a questa scelta voltiamo le spalle a voi", conclude Fratoianni voltando le spalle all'emiciclo di Montecitorio insieme ai deputati Avs.