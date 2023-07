Salario minimo: Furfaro (Pd), 'silenzio Meloni è insulto a italiani'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Tre milioni di persone lavorano ma non riescono ad avere uno stipendio che vada oltre la soglia di povertà. Lavorano e sono poveri. Mentre l'inflazione aumenta e le rate dei mutui diventano insostenibili. Il salario minimo sarebbe una parziale ma doverosa risposta a persone che lavorano a 2-3-4 euro l'ora". Così Marco Furfaro della segreteria Pd.

"Si aiuterebbero milioni di persone e si stabilirebbe un principio sacrosanto: sotto una certa soglia, non si può andare. Perché sotto una certa soglia si lede la dignità delle persone: non è lavoro è schiavitù. Una cosa semplice. Ma a Giorgia Meloni non frega niente. Perché 'gli italiani da difendere' era uno slogan buono per la campagna elettorale, ma poi al governo ha aumentato la precarietà, esteso i voucher, premiato gli evasori e difeso gli amici potenti dagli scandali. Il silenzio-dissenso della premier sul salario minimo è un insulto agli italiani".