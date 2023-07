Salario minimo: Gasparri (FI), 'aperti al confronto ma no a posizioni ideologiche sinistra'

Salario minimo: Gasparri (FI), 'aperti al confronto ma no a posizioni id...

Salario minimo: Gasparri (FI), 'aperti al confronto ma no a posizioni id...

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Forza Italia ritiene che la contrattazione con le parti sociali e con i sindacati sia la via migliore per stabilire il livello delle retribuzioni. Siamo aperti al confronto, ma rifiutiamo posizioni ideologiche come quelle avanzate dalle sinistre". Lo dice il sen...