Salario minimo: Gelmini, 'bene apertura Meloni, non eludere il problema'

Roma, 25 lug (Adnkronos) – "Le parole di Giorgia Meloni sono incoraggianti, bene la sua apertura. A noi non interessa sventolare la bandierina del salario minimo, ma raggiungere il risultato". Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, a Omnbus.

"Non vogliamo perdere tempo, ma se per raggiungere l’obiettivo occorre qualche settimana in più noi siamo disponibili, a patto che non sia un rinvio. Carlo Calenda lo ha detto più volte, siamo disponibili a discuterne anche nel mese di agosto, ma archiviare questo dibattito non è accettabile. Di fronte a 3 milioni di italiani con una paga oraria al di sotto dei 9 euro, eludere il problema sarebbe sbagliato”, aggiunge.