Salario minimo: Gribaudo (Pd), 'adottato testo base, governo si confronti'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "In commissione Lavoro è stato approvato il testo base dell'opposizione per l'introduzione del salario minimo. Combattiamo il lavoro povero: sotto i 9 euro l'ora non è retribuzione ma sfruttamento. Su questo tema, concreto, chiediamo al governo un confronto serio, per il bene del Paese". Così Chiara Gribaudo del Pd su Twitter.