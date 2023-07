Salario minimo: Gribaudo (Pd), 'emendamento destra schiaffo a chi non ce la fa'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Nel Paese dove i salari sono al palo, l'emendamento della destra per sopprimere la proposta sul salario minimo è uno schiaffo in faccia a chi non ce la fa. La destra e Meloni fanno una scelta di campo: no ideologico alle tutele per i lavoratori, sì...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Nel Paese dove i salari sono al palo, l'emendamento della destra per sopprimere la proposta sul salario minimo è uno schiaffo in faccia a chi non ce la fa. La destra e Meloni fanno una scelta di campo: no ideologico alle tutele per i lavoratori, sì alle ingiustizie". Lo scrive in un tweet Chiara Gribaudo, deputata del Partito democratico.