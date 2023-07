Salario minimo: Grimaldi (Avs), 'governo e maggioranza possono scappare, ma a italiani serve'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Il governo Meloni può continuare a rinviare, chiedere tempo per un confronto che non ha mai aperto, o scappare sotto l’ombrellone sperando che le opposizioni cambino argomento. Ma il salario minimo serve, subito". Lo scrive su Facebook Marco Grimal...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Il governo Meloni può continuare a rinviare, chiedere tempo per un confronto che non ha mai aperto, o scappare sotto l’ombrellone sperando che le opposizioni cambino argomento. Ma il salario minimo serve, subito". Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Ma possono nascondersi per sempre – prosegue il vicecapogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra – e sia chiara una cosa: noi non molleremo. Perché riguarda una grande parte del Paese".

"Serve un salario minimo legale. Per la contrattazione collettiva e per tutti i lavoratori e le lavoratrici a cui le risorse dello stipendio non arrivano a fine mese", conclude Grimaldi.