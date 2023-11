Salario minimo: Guerra (Pd), 'Germania lo aumenta, continuiamo battaglia'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La Germania risponde al rallentamento della propria economia aumentando nuovamente il salario minimo legale, da 12 a 12,41 euro da gennaio e poi di nuovo a 12,82 dal 2025". Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd.

"Una scelta giusta e lungimirante. Sostenere salari e stipendi significa sostenere la domanda interna e per questa via la crescita del paese. Sarebbe necessario fare questa scelta anche in Italia, visto che come ci ha detto l’Istat, la domanda interna ha dato un apporto negativo alla crescita del Pil del terzo trimestre. E invece la maggioranza cerca di fermare in tutti i modi la legge sul salario minimo delle opposizioni. Noi continueremo la nostra battaglia”.