Salario minimo: Langensiepen (Greens/Efa), 'indispensabile per transizione e lotta a povertà'

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “Per combattere efficacemente la povertà, necessitiamo di una serie di interventi robusti e ben definiti. Tra questi, è indispensabile garantire un salario minimo adeguato, in grado di sostenere un tenore di vita dignitoso per tutti i lavoratori. Abbiamo bisogno di implementare un reddito minimo che assicuri la sussistenza anche a chi, per vari motivi, non è in grado di accedere al mondo del lavoro. Una parte fondamentale del nostro impegno deve essere il sostegno a un fondo sociale per il clima, ben finanziato, che si preoccupi di mitigare l'impatto delle politiche ambientali sulle classi meno abbienti e di sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici”. Lo ha detto l’europarlamentare tedesca dei Greens/Efa, Katrin Langensiepen, vicepresidente della Commissione per gli affari sociali del Parlamento europeo, durante l’iniziativa 'Come rendere giusta la transizione ecologica?' in corso presso l’Accademia tedesca Villa Massimo a Roma.

“La giustizia sociale – continua – deve essere intimamente legata alla giustizia ambientale. Le conseguenze del disastro climatico, inclusi gli eventi meteorologici estremi, ricadono in modo sproporzionato sulle spalle delle classi più svantaggiate. Dobbiamo assicurare che le misure per contrastare il cambiamento climatico non peggiorino, ma invece migliorino la situazione di chi è più vulnerabile. Il nostro obiettivo principale è portare fuori dalla povertà chi oggi ne è oppresso, creando un sistema sociale più equo e inclusivo. Per raggiungere questo traguardo, abbiamo bisogno di una forte Unione Europea che si concentri attivamente sugli affari sociali, che possa rappresentare un collante per la democrazia, un baluardo contro le disuguaglianze. Ecco perché dobbiamo lottare insieme per realizzare queste trasformazioni, unendo le nostre forze in un impegno comune per un futuro più giusto e sostenibile".