Salario minimo: l'appello di Azione, 'sostieni proposta per principio civiltà sancito da Costituzione'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Il salario minimo è una misura presente da anni in tutti i Paesi del G7. L'unica eccezione riguarda l’Italia. È ora di invertire la rotta e garantire a cittadini che lavorano rispetto e dignità. È un principio di civiltà sancito dalla nostra Costituzione. Abbiamo presentato al governo la nostra proposta. Ora sostienila anche tu, firma la petizione per il salario minimo subito". E' l'appello lanciato sui social di Azione per sostenere la raccolta firma per il salario minimo sul sito salariominitosubito.it.