Salario minimo: Lupi, 'addio a proposta bandiera opposizioni, avanti con quelle governo'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Da ieri si può dire addio al salario minimo? Sì, si può dire addio alla proposta 'bandiera' che noi non condividiamo dell'opposizione. Invece noi abbiamo, anche ieri con la scelta che abbiamo fatto in Parlamento, preso la responsabilità di chi governa di dare risposte al salario povero. E le risposte al salario povero sono attraverso l'aumento della contrattazione collettiva e le proposte che presenteremo in Commissione lavoro e che presto andranno in Aula". Così il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, parlando con i cronisti nei pressi di Palazzo Chigi.

"La differenza tra la maggioranza e l'opposizione – aggiunge – è che l'opposizione, oltre a criticare i provvedimenti e stimolare il governo, sventola anche delle bandiere. All'opposizione non interessava la risposta concreta sul salario minimo, ma interessava soltanto dire che la maggioranza aveva rifiutato. Noi l'abbiamo già detto: il salario minimo è la risposta sbagliata ad un problema reale e serio. L'opposizione può permettersi anche legittimamente di seguire tutte le strade che vuole, ma perché ha insistito per farsi bocciare il salario minimo quando sa da sempre, compreso il Cnel, che per noi è una risposta inadeguata al salario povero? Schlein dovrebbe rispondere a questo".