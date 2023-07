Salario minimo: Lupi, 'meglio taglio del cuneo, aumenti a costo zero e contrattazione'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "La priorità del centrodestra, oggi più che mai, è quella di aumentare i salari. Noi siamo naturalmente sempre favorevoli al confronto democratico, ma l’opposizione deve dire se vuole brandire ideologicamente il salario minimo per tentare di conquistare strumentalmente qualche voto, o vuole confrontarsi nel merito. Per noi lo strumento più adatto per portare in alto, il più in alto possibile, il livello di stipendi e salari passa per la diminuzione del cuneo fiscale, gli aumenti a costo zero che le imprese daranno ai loro lavoratori e soprattutto un’alleanza stretta tra lavoratori e imprese: si chiama contrattazione salariale". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.