Salario minimo: Lupi, 'sospendere per non interrompere dialogo'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "E’ dovere della maggioranza, dopo il dialogo con l’opposizione, arrivare alla soluzione di un problema. La minoranza propone l’adozione di un salario minimo per tutti i lavoratori, ma per noi della maggioranza questa non è la soluzione giusta, anche se per una parte della politica sembra che contro il salario povero ci sia solo una soluzione. Ma il Paese ha una storia di relazioni industriali che da sempre hanno portato alla contrattazione collettiva. E poi ci sono le politiche attive del lavoro, la revisione del reddito di cittadinanza, la riduzione del cuneo fiscale e il costo zero per gli aumenti di stipendio che incentiva imprese e soddisfa i lavoratori. Alle opposizioni dico: strumentalizzare questi temi non serve a nessuno, e per questo mettiamo al voto una sospensiva, non sine die ovviamente e senza pregiudizi, per non interrompere il dialogo con un voto che impedirebbe anche alla maggioranza di trovare una soluzione". Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.