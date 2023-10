Salario minimo: Magi a maggioranza, 'oggi Paese sa che lo avete affossato'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Oggi il Paese avrà chiaro che voi avete affossato la discussione sul salario minimo, oggi emerge chiaramente che non sapete cosa fare contro il lavoro povero. Le opposizioni si sono mostrate sempre disponibili al dialogo e voi avete usato quella disponibilità in maniera truffaldina. Era evidente a tutti il modo di chiamare in causa il Cnel, come ha fatto la presidente Meloni, era un metodo dilatorio. Tutto quello che avete detto in aula perchè non lo avete tramutato in emendamenti?". Così Riccardo Magi di Più Europa in Aula alla Camera sul salario minimo. "Voi oggi potrete anche rimandare con la forza dei numeri ma avete già perso nel Paese".