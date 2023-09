Salario minimo: Mari (Avs), 'destra ha paura, vuole perdere tempo tornando in commissione'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La destra ha paura del salario minimo. Questo solo può spiegare le voci della maggioranza che fanno intravedere la possibilità che si torni in commissione per perdere ancora tempo. La verità è che non vogliono questa misura e non vogliono...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "La destra ha paura del salario minimo. Questo solo può spiegare le voci della maggioranza che fanno intravedere la possibilità che si torni in commissione per perdere ancora tempo. La verità è che non vogliono questa misura e non vogliono affrontare la vergogna del lavoro povero". Così Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro della Camera.