Salario minimo: Mari (Avs), 'introdurlo sarebbe primo provvedimento a favore lavoratori'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Un salario minimo stabilito per legge non solo migliorerebbe la vita di milioni di famiglie, ma farebbe bene all’economia del Paese. Le imprese che aspettano il prossimo condono, che chiamano flessibilità la precarietà e competono solo sul costo del lavoro avranno problemi. Ma è meglio così. Idem per le amministrazioni pubbliche che con i loro appalti hanno responsabilità enormi sul terreno del lavoro povero". Lo scrive su Facebook Franco Mari, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Un altro effetto pratico dell’introduzione del salario minimo – prosegue l’esponente rossoverde della commissione lavoro di Montecitorio – sarebbe quello di alzare la media dei salari, lo capiscono tutti: le imprese buone e i sindacati veri continueranno a contrattare, ma semplicemente a partire da 9 euro per chi è sotto, dal livello attuale per chi è sopra".

"Sarebbe, dopo decenni, il primo vero provvedimento di riforma del mercato del lavoro che migliora effettivamente le condizioni e i diritti dei lavoratori. Non basta, ma è un primo, indispensabile passo. È il minimo", conclude Mari.