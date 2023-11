Salario minimo, Meloni: non risolve, lo sa anche chi lo promuove

Salario minimo, Meloni: non risolve, lo sa anche chi lo promuove

Roma, 10 nov. (askanews) – “C’è un problema di salari che non si risolve con il salario minimo orario, credo che in cuor loro lo sappiano anche coloro che oggi dicono che è la cosa più importante che si possa fare ma quando erano al governo loro si sono ben guardati dal realizzare questa misura”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all’assemblea nazionale della Cna.

“Il problema in Italia si risolve rafforzando la contrattazione”, ha aggiunto.