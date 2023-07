Salario minimo: Meloni, opposizione vuole dialogare? Non credo, ma ci sono

Washington, 29 lug. (Adnkronos) - L'opposizione pronta a dialogare sul salario minimo? "Non credo... Sono io che ho aperto al dialogo sul salario minimo. Io ho fatto l'opposizione, non ho mai avuto problemi a dialogare, ma buona parte dell'opposizione, qualsiasi cosa tu faccia, d...

Washington, 29 lug. (Adnkronos) – L'opposizione pronta a dialogare sul salario minimo? "Non credo… Sono io che ho aperto al dialogo sul salario minimo. Io ho fatto l'opposizione, non ho mai avuto problemi a dialogare, ma buona parte dell'opposizione, qualsiasi cosa tu faccia, dice che non va bene e io lo considero un approccio sbagliato, che non è stato il mio". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Skytg24, dicendosi comunque "disponibile e aperta" a un confronto.

La presidente del Consiglio rimarca di apprezzare i"quando vedo un approccio non pregiudiziale, ad esempio l'appello di Calenda sul salario minimo". "Io – dice ancora – capisco il tema del salario minimo, è un tema per me sensibile garantire salari adeguati. Il dubbio che ho sul salario minimo – spiega – è che possa diventare sostitutivo e non aggiuntivo. Se ci sono soluzioni possibili sono disponibile e aperta a parlarne perché quando parte dell'opposizione cerca il dialogo è giusto darlo. Spero sempre di trovare un'opposizione dialogante".