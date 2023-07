Salario minimo: niente voto su soppressivo, testo va in aula

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Si va in aula con il nostro testo". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, sul salario minimo. Nella riunione non sono stati votati emendamenti, compreso quello soppressivo del provvedimento presentato dalle opposizioni unite. Quindi il...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Si va in aula con il nostro testo". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, sul salario minimo. Nella riunione non sono stati votati emendamenti, compreso quello soppressivo del provvedimento presentato dalle opposizioni unite. Quindi il provvedimento andrà in aula. La capigruppo di Montecitorio lo ha calendarizzato per il 27 luglio.