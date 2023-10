Salario minimo: opposizione rilancia, 'raccolte oltre 500mila firme, la battaglia va avanti'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - Oltre 500mila firma raccolte in tutto il Paese sulla proposta sul salario minimo. Lo hanno annunciato le opposizioni che, in un incontro alla Camera, hanno anticipato: "La raccolta di firme continuerà. La battaglia non si chiude qui. Useremo ogni strumento poss...

Roma, 18 ott (Adnkronos) – Oltre 500mila firma raccolte in tutto il Paese sulla proposta sul salario minimo. Lo hanno annunciato le opposizioni che, in un incontro alla Camera, hanno anticipato: "La raccolta di firme continuerà. La battaglia non si chiude qui. Useremo ogni strumento possibile: emendamenti, mozioni, Odg. Non lasceremo mai cadere mai questa proposta, perchè questo fronte è essenziale".

Anche l'ipotesi di scendere in piazza tutti insieme è in cantiere: "Le manifestazioni non mancheranno e anche l'opposizione valuta una sua iniziativa", ha assicurato Franco Mari (Avs). "Oggi rischia di compiersi un atto ostile, di scempio di questa proposta, con indifferenza e arroganza. Perchè una proposta alternativa della maggioranza non c’è , solo fuffa -ha spiegato Cecilia Guerra, del Pd, alla vigilia dell'esame in aula del salario minimo-. Oggi o bocceranno la proposta o chiederanno l'ennesima proroga per il parere del Cnel, che non è una novità ma una bocciatura telecomandata. Dall'altra parte abbiamo o un rifiuto o il nulla".

Riccardo Magi, segretario di + Europa, ha sottolineato il fatto che "serve chiarezza, le opposizioni hanno avanzato una proposta comune. Dal governo e dalla maggioranza sono arrivate solo manovre dilatorie. Oggi c'è lo show down". Per Magi, "la maggioranza potrà anche vincere con la forza dei numeri, ma nel Paese ha già perso". Secondo Antonio D'Alessio, di Azione, "in realtà la maggioranza non è così compatta". Mentre per Nunzia Catalfo, del M5s, "il tema è molto sentito: stiamo parlando dell’applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, del diritto a una esistenza libera e dignitosa".