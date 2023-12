Salario minimo: opposizioni preparano battaglia in aula, 4 emendamenti unitari**

**Salario minimo: opposizioni preparano battaglia in aula, 4 emendamenti unit...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Le opposizioni di preparano alla battaglia alla Camera sul salario minimo. Sono stati presentati 4 emendamenti unitari, da votare in aula, al maxiemendamento della maggioranza che affossa la proposta delle opposizioni, consegnando una delega al governo per trovare entro sei mesi un meccanismo per garantire 'retribuzioni eque', cancellando di fatto il salario minimo. I 4 emendamenti sono firmati da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Richetti, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi tra gli altri e ricalcano la proposta di salario minimo delle opposizioni.